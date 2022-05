Formula E | sabato e domenica doppia tappa a Berlino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) Quando il mondiale diE si accinge a completare la prima metà del percorso, è rimasto sul tavolo un poker di nomi accreditati per la vittoria finale, a, sede del ‘doubleheader’ del prossimo fine settimana, arrivano racchiusi in una manciata di punti quattro rappresentanti di altrettanti team, a rendere ancora più spettacolare e incerto il destino della stagione elettrica 2022. Con la bella vittoria a Montecarlo, è volato in testa Stoffel Vandoorne, della Mercedes, ovvero la squadra che l’anno scorso ha portato al titolo mondiale l’altro pilota della coppia, Nyck deVries. Mercedes che l’anno prossimo abbandonerà la categoria. Vandoorne ora ha 81 punti, 6 in più di Jean-Eric Vergne, della DS-Techeetah, il solo nella storia ad aver vinto per due volte il campionato elettrico. Si corre sui 2250 metri del tracciato ricavato ...