Covid, Rezza: ancora alta circolazione virus. Cautela e vaccinarsi (Di venerdì 13 maggio 2022) "Anche questa settimana è in lieve discesa il tasso di incidenza di casi di Covid - 19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 458 casi per 100mila abitanti. E' stabile l'Rt a 0,96 quindi di poco al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) "Anche questa settimana è in lieve discesa il tasso di incidenza di casi di- 19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 458 casi per 100mila abitanti. E' stabile l'Rt a 0,96 quindi di poco al ...

