Charlene di Monaco, Alberto furioso. Ed è sempre una questione di milioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Alberto è andato su tutte le furie per sua moglie Charlene di Monaco. Il Principe smentisce categoricamente ogni cosa: non è vero che ha dovuto pagarla 12 milioni di euro (alcuni dicono 18 milioni) per stare con lui e accompagnarlo agli eventi ufficiali. Charlene di Monaco, il mistero dei 12 milioni di euro Recentemente sono trapelate indiscrezioni secondo cui Charlene di Monaco sarebbe tornata a Montecarlo solo a certe condizioni che Alberto avrebbe accettato, tra queste la possibilità di vivere in case separate e il pagamento di uno stipendio pari a 12 milioni di euro l’anno. I rumors non sono mai stati confermati e soprattutto la vicenda si è arricchita di dettagli contrastanti. Ad ... Leggi su dilei (Di venerdì 13 maggio 2022)è andato su tutte le furie per sua mogliedi. Il Principe smentisce categoricamente ogni cosa: non è vero che ha dovuto pagarla 12di euro (alcuni dicono 18) per stare con lui e accompagnarlo agli eventi ufficiali.di, il mistero dei 12di euro Recentemente sono trapelate indiscrezioni secondo cuidisarebbe tornata a Montecarlo solo a certe condizioni cheavrebbe accettato, tra queste la possibilità di vivere in case separate e il pagamento di uno stipendio pari a 12di euro l’anno. I rumors non sono mai stati confermati e soprattutto la vicenda si è arricchita di dettagli contrastanti. Ad ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco ai ferri corti con Carolina, e Alberto le sequestra l'auto #CharlenediMonaco - infoitcultura : Charlene di Monaco, Carolina l'ha sbattuta fuori da Palazzo? Alberto in crisi per la faida familiare - marfederzn : RT @MediasetTgcom24: Charlene di Monaco ai ferri corti con Carolina, e Alberto le sequestra l'auto #CharlenediMonaco - MediasetTgcom24 : Charlene di Monaco ai ferri corti con Carolina, e Alberto le sequestra l'auto #CharlenediMonaco… - infoitcultura : Charlene di Monaco shock: ha un contratto per farsi vedere in pubblico? -