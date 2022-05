Bergamo, persona investita dal treno: disagi alla circolazione ferroviaria (Di venerdì 13 maggio 2022) Bergamo. Una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata travolta e uccisa da un treno poco dopo le 14 di venerdì nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. All’origine della tragedia ci sarebbe un gesto volontario della vittima, che avrebbe lasciato anche una lettera con le motivazioni del suo drammatico gesto. Sul posto è intervenuta la Polizia con il reparto della Scientifica per l’identificazione del cadavere. L’incidente ha provocato grossi disagi alla circolazione ferroviaria, in particolare per i convogli della linea Bergamo-Lecco e Bergamo Milano Porta Garibaldi, al momento cancellati in attesa delle operazioni di polizia. Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022). Una, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stata travolta e uccisa da unpoco dopo le 14 di venerdì nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni di. All’origine della tragedia ci sarebbe un gesto volontario della vittima, che avrebbe lasciato anche una lettera con le motivazioni del suo drammatico gesto. Sul posto è intervenuta la Polizia con il reparto della Scientifica per l’identificazione del cadavere. L’incidente ha provocato grossi, in particolare per i convogli della linea-Lecco eMilano Porta Garibaldi, al momento cancellati in attesa delle operazioni di polizia.

