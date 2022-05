Barù, neanche qualche mese dal Gf e ha detto basta: l’appello esasperato (Di venerdì 13 maggio 2022) Barù dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip ha intrapreso una nuova avventura che lo vede protagonista questa volta insieme alla sua grande passione ovvero la cucina. Il suo debutto è stato davvero un successo. Nelle ultime ore però l’ex gieffino ha voluto rendere pubblico un pensiero ed ha detto basta a quei gesti. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha conquistato il pubblico durante la sua permanenza nel reality di Canale 5 ma dopo aver ripreso la sua quotidianità è tornato alla sua passione e cioè la carne. Barù-AltranotiziaBarù ha appena inaugurato il suo temporary restaurant sui Navigli a Milano ed è stato un vero trionfo. Ospiti della serata molti degli ex vipponi ma anche le persone comuni che hanno prenotato per poter assaggiare le famose pietanze di ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 13 maggio 2022)dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip ha intrapreso una nuova avventura che lo vede protagonista questa volta insieme alla sua grande passione ovvero la cucina. Il suo debutto è stato davvero un successo. Nelle ultime ore però l’ex gieffino ha voluto rendere pubblico un pensiero ed haa quei gesti. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha conquistato il pubblico durante la sua permanenza nel reality di Canale 5 ma dopo aver ripreso la sua quotidianità è tornato alla sua passione e cioè la carne.-Altranotiziaha appena inaugurato il suo temporary restaurant sui Navigli a Milano ed è stato un vero trionfo. Ospiti della serata molti degli ex vipponi ma anche le persone comuni che hanno prenotato per poter assaggiare le famose pietanze di ...

Advertising

stefsss22 : RT @rebecca_ame: Ma ve la immaginate una puntata di celebrity chef Barù vs jessica ?? Lo share alle stelle su tv8 che neanche la finale di… - missanastasiaax : RT @rebecca_ame: Ma ve la immaginate una puntata di celebrity chef Barù vs jessica ?? Lo share alle stelle su tv8 che neanche la finale di… - TheQueenMami1 : RT @rebecca_ame: Ma ve la immaginate una puntata di celebrity chef Barù vs jessica ?? Lo share alle stelle su tv8 che neanche la finale di… - aura3_g : @uniteicasati @rchlree Lui era nero perché era stata mezz'ora a rompere con le mani la pasta ad Antonio nello strof… - onlynuralush : RT @rebecca_ame: Ma ve la immaginate una puntata di celebrity chef Barù vs jessica ?? Lo share alle stelle su tv8 che neanche la finale di… -

Biagio D'Anelli, party al bacio con ex Gfvip/ 'La sveliamo la troppia' Jessica Selassiè, altro che Barù: bacio con Biagio D'Anelli/ La foto spacca il web Presenti alla ... Poi, non manca il bacio neanche tra Biagio e il chirurgo dei vipponi ed ex Grande fratello vip 6, ... GF Vip, Jessica Selassié toglie il follow a Barù: cosa sta succedendo Ma non solo, pare che ormai il nipote di Costantino della Gherardesca non gradisca neanche che gli si facciano più domande su Jessica. Come se non bastasse Barù ha pure precisato di non essere mai ... Jessica Selassiè, altro che: bacio con Biagio D'Anelli/ La foto spacca il web Presenti alla ... Poi, non manca il baciotra Biagio e il chirurgo dei vipponi ed ex Grande fratello vip 6, ...Ma non solo, pare che ormai il nipote di Costantino della Gherardesca non gradiscache gli si facciano più domande su Jessica. Come se non bastasseha pure precisato di non essere mai ...