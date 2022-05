Bambino di 2 anni non contiene la felicità quando vede la mamma percorrere la navata, ruba la scena (Di venerdì 13 maggio 2022) percorrere la navata per raggiungere il proprio amore è il momento più importante per ogni sposa. Poco prima di percorrerla, solitamente si vivono un mix di emozioni diverse. Data la grande emozione, non è insolito che lo sposo si commuova vedendo la sua sposa camminare verso di lui. Ma in questa storia, non è stato solo lo sposo a provare una grande emozione vedendola… View this post on Instagram A post shared by Kristie Mihelich (@k2 0111) Kristie Mihelich era pronta per il suo grande giorno: indossava il suo meraviglioso abito da sposa e tutto era perfettamente a posto. La donna di Troy, in Michigan, ha tanti motivi per ricordare il giorno del suo matrimonio e sono tutti commoventi. Il giorno fissato per il matrimonio di Kristie con Bobby Mihelich era il 22 aprile al ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 13 maggio 2022)laper raggiungere il proprio amore è il momento più importante per ogni sposa. Poco prima di percorrerla, solitamente si vivono un mix di emozioni diverse. Data la grande emozione, non è insolito che lo sposo si commuovando la sua sposa camminare verso di lui. Ma in questa storia, non è stato solo lo sposo a provare una grande emozionendola… View this post on Instagram A post shared by Kristie Mihelich (@k2 0111) Kristie Mihelich era pronta per il suo grande giorno: indossava il suo meraviglioso abito da sposa e tutto era perfettamente a posto. La donna di Troy, in Michigan, ha tanti motivi per ricordare il giorno del suo matrimonio e sono tutti commoventi. Il giorno fissato per il matrimonio di Kristie con Bobby Mihelich era il 22 aprile al ...

