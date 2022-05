ATP Roma 2022, Alexander Zverev elimina Cristian Garin ed è il primo semifinalista (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Roma 2022 di tennis ha visto oggi, venerdì 13 maggio, scattare i quarti di finale: il primo semifinalista è il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2, che supera il cileno Cristian Garin dopo un’ora e 52 minuti con il punteggio di 7-5 6-2. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi si registra uno scambio di break tra settimo ed ottavo gioco. Garin si ritrova a due punti dal set, ma Zverev risale dal 4-5 0-30, infila otto punti, e centra lo strappo nell’undicesimo game per poi chiudere il parziale sul 7-5 in 67 minuti. Minor equilibrio nella seconda partita, in cui Zverev trova il break a trenta in ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000di tennis ha visto oggi, venerdì 13 maggio, scattare i quarti di finale: ilè il tedesco, testa di serie numero 2, che supera il cilenodopo un’ora e 52 minuti con il punteggio di 7-5 6-2. Nelset l’equilibrio dura fino al 3-3, poi si registra uno scambio di break tra settimo ed ottavo gioco.si ritrova a due punti dal set, marisale dal 4-5 0-30, infila otto punti, e centra lo strappo nell’undicesimo game per poi chiudere il parziale sul 7-5 in 67 minuti. Minor equilibrio nella seconda partita, in cuitrova il break a trenta in ...

