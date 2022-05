(Di venerdì 13 maggio 2022) L'Arera, autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, ha pubblicato per la prima volta in Italia, con apposita delibera, l'analisi delladel servizio idrico erogato ...

Advertising

Italiavela : Marina di Loano ottiene la Bandiera Blu 2022 - Golfonetwork : Nuovo edificio Profagri di Salerno,Provincia ottiene finanziamento - avvvitalemario : Bonus internet da 300 euro: ecco come si ottiene -

Gazzetta D'Asti

Nel dettaglio,ha ottenuto il primo posto nelle graduatorie nazionali 2018 e 2019 riferite alle minori perdite verificatesi nel sistema idrico gestito, oltre alla prima posizione nella classifica ...utilitas), attuale o futura, che il fondo dominantesul fondo servente (il quale subisce la limitazione). Pertanto è palese la correlazione esistente tra servitù e fondo, tale che l'... Asp ottiene il podio per la qualità tecnica del servizio idrico relativa al biennio 2018-2019 - Gazzetta D'Asti L'Arera, autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, ha pubblicato per la prima volta in Italia, con apposita delibera, l'analisi della ...Inoltre, ed è ciò che più conta all’atto pratico, il risultato conseguito permetterà ad Asp di ottenere 6,5 ... troppo dai parametri medi – la multiutility astigiana ha ottenuto il primo posto nelle ...