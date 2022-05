Advertising

OltreleColonne : Sogni, Viaggi, Connessioni: l’esposizione/esperienza multisensoriale di Andrea Sampaolo dal 20/05 a Fondamenta Gall… - giovannizambito : Sogni, Viaggi, Connessioni: l'esposizione/esperienza multisensoriale di Andrea Sampaolo dal 20 maggio a Fondamenta… - fainformazione : Andrea Sampaolo presenta: ‘Last minute Free Your Net’. Sogni, Viaggi e Connessioni alla Fondamenta Gallery Una mos… - fainfocultura : Andrea Sampaolo presenta: ‘Last minute Free Your Net’. Sogni, Viaggi e Connessioni alla Fondamenta Gallery Una mos… -

Funweek

... World Wide Web e Viaggio, Musica e Mixology: "Last minute - Free your net" di Andrea Sampaolo arriva il 20 maggio negli spazi dia Roma. L'evento, ideato dallo stesso Andrea ...... la Germania e i Paesi che vi aderiranno, saranno realizzate le primeconcrete di una ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua%s Foto rimanenti Economia Pnrr, prima rata Ue da 21 miliardi per ... Al Fondamenta Gallery di Roma arriva la mostra “Last minute – Free your net” di Andrea Sampaolo L’esposizione sarà visitabile solo su prenotazione dal 21 al 29 maggio 2022 dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 ed il sabato dalle 9.30 alle 13.00 presso Fondamenta Gallery (Via Arnaldo ...Una mostra che si fa percorso multisensoriale, un volo last minute verso la riconnessione con sé stessi e con il mondo attraverso Arte, World Wide Web e Viaggio, Musica e Mixology: “Last minute - Free ...