Afghanistan, le donne manifestano contro l'obbligo del burqa. Il G7: 'Basta limitare i diritti' (Di venerdì 13 maggio 2022) Non ci stanno, le donne afghane , a tornare ad indossare il velo integrale per uscire di casa , come imposto dai Talebani meno di una settimana fa. Non ci stanno a vedere negati ancora i loro diritti ,... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Non ci stanno, leafghane , a tornare ad indossare il velo integrale per uscire di casa , come imposto dai Talebani meno di una settimana fa. Non ci stanno a vedere negati ancora i loro,...

