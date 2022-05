William, il principe del popolo (sulle orme di mamma Diana) (Di giovedì 12 maggio 2022) Il duca durante il viaggio in Scozia con Kate Middleton ha infranto tutte le regole reali per abbracciare un anziano. Un toccante gesto che ha fatto il giro del Web e che dimostra come il futuro re, proprio come sua madre, preferisca l'umanità all'etichetta Leggi su vanityfair (Di giovedì 12 maggio 2022) Il duca durante il viaggio in Scozia con Kate Middleton ha infranto tutte le regole reali per abbracciare un anziano. Un toccante gesto che ha fatto il giro del Web e che dimostra come il futuro re, proprio come sua madre, preferisca l'umanità all'etichetta

