Villa Minori | Iannone Fdi | Lasciata nel degrado | è crimine culturale

(Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ un autenticoche lamarittima romana di(Salerno) versi in condizioni di incuria e”. Lo denuncia il senatore Antonio(Fdi) che ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura, Dario Franceschini. “I resti del sito risalente al I secolo d.C. si presentano con un’assenza di manutenzione: erba alta, acqua paludosa nelle vasche e i mosaici danneggiati”, afferma, “nonostante il 28 maggio 2019 fosse stato annunciato lo stanziamento, da parte del Ministero della Cultura, di un finanziamento di 4,9 milioni di euro per il restauro del monumento e dell’annesso ‘Antiquarium'”. Consiglia

A pochissima distanza, evidenzia il senatore Fdi "nel Comune di Ravello,Rufolo segna straordinari record di presenze turistiche, mentre laromana diversa in tale stato, venendo ......