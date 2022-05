Ucraina: Quartapelle, 'Finlandia per ingresso Nato, no a minacce russe' (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La Russia reagisce con le minacce dopo l'adesione della Finlandia alla Nato. Così facendo, si capisce ancora più chiaramente la decisione della Finlandia. Ogni paese deve poter decidere liberamente le proprie alleanze e deve poter rafforzare la capacità di difesa". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La Russia reagisce con ledopo l'adesione dellaalla. Così facendo, si capisce ancora più chiaramente la decisione della. Ogni paese deve poter decidere liberamente le proprie alleanze e deve poter rafforzare la capacità di difesa". Così Liadel Pd su twitter.

