Ticket To Ride San Francisco, arriva da Asmodee (Di giovedì 12 maggio 2022) Ticket to Ride giunge fino alla città del Golden Gate con Ticket to Ride: San Francisco, la quarta new entry per la gamma di Ticket to Ride che ha come protagoniste celebri città. TtoR è ugualmente accessibile sia a giocatori inesperti che a quelli navigati. Gareggiate tra i punti di riferimento più iconici di San Francisco in 15 minuti e collezionate souvenir lungo la strada per guadagnare punti da segnare sul pratico tabellone, perfetto per essere portato ovunque. In arrivo ad agosto, Ticket to Ride: San Francisco è il punto di ingresso perfetto per i nuovi arrivati che si approcciano per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo. Il gioco è pensato per giocatori dagli 8 ...

gamescore_it : Ticket to Ride, gioco da tavola pubblicato da Asmodee Italia, approda nella ridente San Francisco! -… - JustNerd_IT : Ticket to Ride: San Francisco, annunciata l'edizione della 'Città della baia' - Leggi l'articolo completo su:… - Lorexae : In arrivo Ticket to Ride San Francisco, la versione con i tram del celebre gioco da tavolo - Gdtlive : RT @AsmodeeItalia: Ticket to Ride attraversa il Golden Gate Bridge con l’edizione San Francisco - AsmodeeItalia : Ticket to Ride attraversa il Golden Gate Bridge con l’edizione San Francisco -

