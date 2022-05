Sodano ricoverato Ansia in Santa Sede

Advertising

Corriere della Sera

Ore di apprensione per il cardinale Angelo, ex segretario di Stato vaticano sotto i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dal 1991 al 2006. L'alto prelato, 94 anni, èalla Columbus dopo essere risultato positivo ...... sino al cardinale Angelo, per il 60.mo di fondazione della colonia (luglio 2010). Don Croce ... Massaja ad Asti, dov'erada alcuni giorni. "Finalmente!", mi ha detto. Ho capito che mi ... Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo| Riparte l’emergenza a Shangai. Vaccini, in Italia... Ore di apprensione per il cardinale Angelo Sodano, ex segretario di Stato vaticano sotto i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dal 1991 al 2006. L’alto prelato, 94 anni, è ricoverato all ...• Sono 17.155 i nuovi casi di Covid in Italia (qui l’ultimo bollettino). Sale così ad almeno 16.816.419 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’ini ...