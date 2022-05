Shapovalov e il dolore fermano Nadal agli Internazionali: “Sono molto triste” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Più che l’avversario probabilmente, è stato il dolore a fermare Nadal agli Internazionali. Eccezionale la prova del canadese Shapovalov che ha battuto agli ottavi di finale proprio lo spagnolo. Una sconfitta amara che aggiunge dolore morale, al dolore fisico di Rafa: “Una partita matta”. Sottolinea lo spagnolo in conferenza stampa. In questo modo esordisce, ancora scosso dall’addio dato agli Internazionali di tennis, in svolgimento a Roma. Il Foro Italico perde un grande protagonista nel torneo e applaude la bravura del canadese che procede verso i quarti di finale domani con Casper Ruud: “E’ solo colpa mia, non Sono infortunato, ma convivo con il dolore”. Poi Rafa fa i ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – Più che l’avversario probabilmente, è stato ila fermare. Eccezionale la prova del canadeseche ha battutoottavi di finale proprio lo spagnolo. Una sconfitta amara che aggiungemorale, alfisico di Rafa: “Una partita matta”. Sottolinea lo spagnolo in conferenza stampa. In questo modo esordisce, ancora scosso dall’addio datodi tennis, in svolgimento a Roma. Il Foro Italico perde un grande protagonista nel torneo e applaude la bravura del canadese che procede verso i quarti di finale domani con Casper Ruud: “E’ solo colpa mia, noninfortunato, ma convivo con il”. Poi Rafa fa i ...

Advertising

matteogipposi : #Nadal viene eliminato agli ottavi #IBI2022 da un buon #Shapovalov. Tuttavia, a batterlo è stato soprattutto il ris… - ruusan_freedom : RT @matmosciatti11: #Nadal: “Ho sentito tanto dolore al piede. Non sono infortunato ma non è facile convivere con questa situazione. È frus… - NorthwoodsLstnr : RT @matmosciatti11: #Nadal: “Ho sentito tanto dolore al piede. Non sono infortunato ma non è facile convivere con questa situazione. È frus… - myumaira : RT @repubblica: Nadal eliminato dagli Internazionali d'Italia. Shapovalov vince in tre set: 'Il dolore non mi fa giocare, non so fino a qua… - News24_it : Nadal eliminato dagli Internazionali d'Italia. Shapovalov vince in tre set: 'Il dolore non mi fa giocare, non… - la… -