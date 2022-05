Rinnovi Ospina Meret, De Maggio: “La società ha preso una decisione: vi spiego” (Di giovedì 12 maggio 2022) La società Napoli avrebbe deciso di rinnovare il contratto ad entrambi i portieri L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 12 maggio 2022) LaNapoli avrebbe deciso di rinnovare il contratto ad entrambi i portieri L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret - apetrazzuolo : KISS KISS - Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret - napolimagazine : KISS KISS - Napoli, niente rivoluzioni: pronte le trattative per i rinnovi di Ospina e Meret -