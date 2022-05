Retroscena Napoli, l’annuncio: «Il mercato degli azzurri è già chiuso» (Di giovedì 12 maggio 2022) Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato un Retroscena sul mercato del Napoli che sarebbe già chiuso Il giornalista Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli emittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato un Retroscena sul calciomercato della squadra partenopea. l’annuncio – «Giuntoli ha già chiuso per Kvaratskhelia e Mathias Olivera, quest’ultimo sarà formalizzato dopo la salvezza del Getafe. Con questi due acquisti il mercato del Napoli, ad oggi, è ufficialmente chiuso. Poi ci sono delle cose da valutare. Ad esempio, se arriva un club che mette sul piatto tanti soldi per Fabian Ruiz sarà valutato il suo addio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato unsuldelche sarebbe giàIl giornalista Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kissemittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato unsul calciodella squadra partenopea.– «Giuntoli ha giàper Kvaratskhelia e Mathias Olivera, quest’ultimo sarà formalizzato dopo la salvezza del Getafe. Con questi due acquisti ildel, ad oggi, è ufficialmente. Poi ci sono delle cose da valutare. Ad esempio, se arriva un club che mette sul piatto tanti soldi per Fabian Ruiz sarà valutato il suo addio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Retroscena Napoli, l'annuncio: "Il mercato degli azzurri è già chiuso" Il giornalista Valter De Maggio ha rivelato un retroscena sul mercato del Napoli che sarebbe già chiuso Il giornalista Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli emittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato un retroscena sul ... Cannavaro jr. e il primo incontro con Insigne, il retroscena di Gazzetta Simpatico retroscena raccontato da Paolo Cannavaro alla Gazzetta sul primo incontro avuto con Lorenzo Insigne, attuale capitano del Napoli.