Pozzuoli | è volato in cielo l’arch Alberto Cicale

Advertising

ilmattino.it

Entra in Aeronautica militare e frequenta l'Accademia a, si laurea contestualmente in ... Parmitano ha accumulato oltre 2000 ore di volo ed hasu oltre 40 tipi diversi di velivoli. In ...... ègiù dal secondo piano. A dare l'allarme è stata la madre che, grazie all'aiuto di alcuni ...il piccolo e portarlo al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie a. Le ... Giro d'Italia, stop imbarco auto per le isole e sospensione per 5 ore dei collegamenti con Pozzuoli “E’ una grande soddisfazione per me, dopo tanti anni di attività, la gestione di numerosi locali e l’insegnamento presso la scuola di Pozzuoli, sapere di essere stato selezionato tra migliaia di ...La DelFes costretta a raggiungere l’obiettivo attraverso gli spareggi playout. Gli irpini sono in pessime condizioni di salute, Hassan e Basile hanno saltato anche la gara contro Ruvo di Puglia. Il pr ...