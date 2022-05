Philadelphia-Miami stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-6 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Philadelphia 76ers-Miami Heat, sfida valida come gara-6 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. In gara-5, gli Heat hanno letteralmente schiacciato gli avversari, portandosi quindi in vantaggio per 3-2 nella serie: arriva quindi il primo match-point per il passaggio del turno. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:00 della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209) e streaming su Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere in76ers-Heat, sfida valida come-6 delle semifinali deidi Nba. In-5, gli Heat hanno letteralmente schiacciato gli avversari, portandosi quindi in vantaggio per 3-2 nella serie: arriva quindi il primo match-point per il passaggio del turno. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:00 della notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209) esu Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

