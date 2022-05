Moto3 | GP Francia 2022 | Dennis Foggia deve riscattare il passo falso di Jerez | Sergio Garcia prova a scappare

(Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo un fine settimana di riposo, il Motomondiale torna in azione da venerdì 13 a domenica 15 maggio sul circuito Bugatti di Le Mans per il Gran Premio di, settimo round della stagione e secondo atto del lunghissimo tour de force in giro per l’Europa. Insi preannuncia una tre-giorni cruciale in chiave azzurra per valutare la reazione die Andrea Migno (gli unici due piloti italiani candidati al titolo) dopo la pesantissima battuta d’arresto dide la Frontera, in cui il romano del Team Leopard è addirittura uscito dalla zona punti ed il romagnolo del Team Snipers è riuscito a racimolare solo due punticini.ha approfittato deldi...

Advertising

P300it : Motomondiale | GP Francia 2022 – Anteprima ? di Alyoska Costantino ?? - MotorcycleSp : I Campionati del Mondo MotoGP, Moto2 e Moto3 tornano questo fine settimana con il GP di Francia a Le... #MotoGP… - infoitsport : Moto2 e Moto3, GP Francia (Le Mans): numeri e curiosità - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: #Moto2 e #Moto3, GP Francia (Le Mans): numeri e curiosità #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, GP Francia (Le Mans): numeri e curiosità: Già sul gradino più alto del podio in Moto3 nel 2020, se s… -

... terzo nel 2015 in). BAGNAIA IS ON FIRE "Questa settimana di pausa mi è sicuramente servita ... che sono stati molto impegnativi - ha spiegato Pecco - Arriviamo in, su una pista che in ...In streaming, invece, il Gran Premio disi potrà vedere su NOW e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. Le qualifiche e le gara di, Moto2 e MotoGGP saranno ...Comincia domani, venerdì 13 maggio, il weekend di gara valevole per il Gran Premio di Francia 2022, settimo atto stagionale del Motomondiale. Si gareggia sulla leggendaria pista di Le Mans per un appu ...L'attesa di una conferma di Bagnaia, l'umore nel box Suzuki, l'incognita Marquez e molto altro nell'analisi preliminare di Zam ...