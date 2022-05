Mia Martini, ascoltare questa vita che non va (Di giovedì 12 maggio 2022) Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, per tutti Mimì è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947 e ci ha lasciato, troppo presto, il 12 Maggio del 1995. La sua voce è trasversale, con un’ampia estensione ed una facilità disarmante nel passare tra un registro canoro ed un altro; ha una vocalità che riesce ad unire le note passionali e quelle più dolorose in modo molto armonico, il tutto condito con una dote interpretativa fuori dal comune. Gli esordi, Mimì Bertè Fin da piccola “Mimì” mostra subito una certa passione per la musica e passa molto tempo ad ascoltare la radio. Inizia a cantare alle feste, nelle balere e partecipa ad alcuni concorsi dedicati alle nuove voci. La svolta si ha nel 1962 quando la madre la porta fino a Milano per un’audizione. Come spesso accade, la fortuna aiuta gli audaci e il discografico Carlo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Mia, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, per tutti Mimì è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1947 e ci ha lasciato, troppo presto, il 12 Maggio del 1995. La sua voce è trasversale, con un’ampia estensione ed una facilità disarmante nel passare tra un registro canoro ed un altro; ha una vocalità che riesce ad unire le note passionali e quelle più dolorose in modo molto armonico, il tutto condito con una dote interpretativa fuori dal comune. Gli esordi, Mimì Bertè Fin da piccola “Mimì” mostra subito una certa passione per la musica e passa molto tempo adla radio. Inizia a cantare alle feste, nelle balere e partecipa ad alcuni concorsi dedicati alle nuove voci. La svolta si ha nel 1962 quando la madre la porta fino a Milano per un’audizione. Come spesso accade, la fortuna aiuta gli audaci e il discografico Carlo ...

