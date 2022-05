“Maurizio con me non l’ha mai fatto”: Maria De Filippi, stavolta confessa tutto (Di giovedì 12 maggio 2022) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, due nomi legati da moltissimi anni. La regina di Mediaset parla del loro tipo di rapporto Nonostante Maria De Filippi e Maurizio Costanzo siano una delle coppie più inossidabili all’interno del mondo dello spettacolo, c’è qualcosa che i due non riescono assolutamente a fare insieme. A fare questa rivelazione è proprio la regina della tv. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere nella vita privata della coppia. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono uno accanto all’altra da ormai 30 anni. La coppia è sposata da quasi 25 anni ed entrambi sono amatissimi dal grande pubblico. Nonostante gli impegni lavorativi siano veramente tantissimi, ci sono dei momenti in cui la ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 12 maggio 2022)Costanzo eDe, due nomi legati da moltissimi anni. La regina di Mediaset parla del loro tipo di rapporto NonostanteDeCostanzo siano una delle coppie più inossidabili all’interno del mondo dello spettacolo, c’è qualcosa che i due non riescono assolutamente a fare insieme. A fare questa rivelazione è proprio la regina della tv. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere nella vita privata della coppia.DeCostanzo sono uno accanto all’altra da ormai 30 anni. La coppia è sposata da quasi 25 anni ed entrambi sono amatissimi dal grande pubblico. Nonostante gli impegni lavorativi siano veramente tantissimi, ci sono dei momenti in cui la ...

Advertising

ilfoglio_it : Urbano Cairo, editore bifronte. Da un lato il Corriere della Sera con la barra dritta contro la guerra di Putin. Da… - zazoomblog : “Maurizio con me non l’ha mai fatto”: Maria De Filippi stavolta confessa tutto - #“Maurizio #fatto”: #Maria… - vogliosolot3 : Al Maurizio Costanzo show oltre che prenderla per il culo con le battutine del cazzo senza stile, l’hanno usata com… - Mauro51527007 : @freeworld_4 @muscas_maurizio @AnkyBoh Slovenia, Croazia, Kosovo sono nazioni storicamente distinte. Fu Tito, con l… - lollo_twitt : @pisto_gol Maurizio, ho visto la partita, ma con tutto il rispetto ho visto una partita equilibrata da ambo i lati.… -