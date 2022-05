Marcigliana | Marchionne-Zocchi | soddisfatti per bonifica rifiuti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Questa mattina sono iniziate le operazioni didelle enormi quantità disversate illegalmente lungo Via dellae Via della Cesarina. Un orgoglio condividerlo insieme alle realtà sociali e agricole della zona.” “L’intervento imponente, che durerà un paio di settimane, è la testimonianza di un lavoro costante di tutti i rami dell’amministrazione romana che hanno concorso al risultato finale: l’assessorato capitolino al Verde, guidato da Sabrina Alfonsi, il Dipartimento Tutela Ambientale con cui abbiamo svolto i sopralluoghi negli scorsi mesi, Ama, le cui squadre già dalle prime ore del giorno erano a lavoro e da settimane erano a lavoro per la pianificazione, Roma Natura, la Polizia Locale e il Municipio: uniti, ognuno nel proprio, per raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti fin dal nostro ...