Legittima l'esclusione dal concorso per un tatuaggio? (Di giovedì 12 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per il Consiglio di Stato è Legittima l'esclusione del candidato con un tatuaggio vistoso sulla coscia che il pantaloncino dell'uniforme non copre. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 12 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per il Consiglio di Stato èl'del candidato con unvistoso sulla coscia che il pantaloncino dell'uniforme non copre.

Ravvedimento operoso senza tabù anche per condotte fraudolente: i chiarimenti delle Entrate 74/2000: costituisce una causa di esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3,... La normativa ad oggi vigente legittima quindi l'accesso al ravvedimento operoso di sanzioni e ... Come diseredare un erede legittimo È possibile diseredare un erede legittimo Analizziamo la questione nelle successioni mortis causa e cosa comporta nella ripartizione del patrimonio del defunto.