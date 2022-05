(Di giovedì 12 maggio 2022) ANCONA - All'esito di mirata attività di indagine su intemperanze poste in esseretifoseria ultras anconetana, in occasione dell'incontro di calcio Ancona Matelica - Olbia, valevole per i play ...

ANCONA - All'esito di mirata attività di indagine su intemperanze poste in essere dalla tifoseria ultras anconetana, in occasione dell'incontro di calcio Ancona Matelica - Olbia, valevole per i play ...Scida" di Crotone, si sono resi responsabili di accensione e lancio disul campo di gioco ... un tifoso dalla curva sudsul campo di gioco un fumogeno ed una bottiglietta in plastica ... Lanciava i fumogeni dalla curva, ventenne riconosciuto dalle telecamere: arriva il Daspo ANCONA - All’esito di mirata attività di indagine su intemperanze poste in essere dalla tifoseria ultras anconetana, in ...Disposto il rinvio a giudizio nei riguardi del gruppetto che, secondo l’accusa, il 26 ottobre del 2020, avrebbe provocato disordini durante la manifestazione nata pacifica contro le misure disposte da ...