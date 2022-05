La FA inglese vuole frenare gli acquisti di club a debito (Di giovedì 12 maggio 2022) La Football Association sta lavorando con la Premier League e la English Football League per limitare le acquisizioni di club facendo ricorso all’indebitamento (operazioni in leveraged buyout). Lo ha affermato, l’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham. “La cosa da guardare nelle future strutture di proprietà è il modo in cui il debito è strutturato per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) La Football Association sta lavorando con la Premier League e la English Football League per limitare le acquisizioni difacendo ricorso all’indebitamento (operazioni in leveraged buyout). Lo ha affermato, l’amministratore delegato della FA, Mark Bullingham. “La cosa da guardare nelle future strutture di proprietà è il modo in cui ilè strutturato per L'articolo

La Federazione inglese vuole frenare gli acquisti di club a debito