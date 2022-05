Internazionali d’Italia: Nadal fuori con Shapovalov, tutto facile per Djokovic (Di giovedì 12 maggio 2022) Colpo di scena negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Rafa Nadal, vincitore a Roma in dieci occasioni, esce di scena per mano del canadese Shapovalov, che per la prima volta in carriera batte lo spagnolo. Nadal ha accusato un problema fisico non ancora noto tra la fine del secondo set e l’inizio del 3°, dopo che aveva dominato il 1° per 6-1. Lo spagnolo sul 5-6 nel 2° set ha commesso tre errori gravi sul 30-0 a favore, finendo per perdere il parziale. Nel 3° set ha tenuto finché ha potuto, ma nel 6° game ha perso il servizio a 0, e da lì non c’è stato più niente da fare. Una brutta batosta per Nadal, a poco più di una settimana di distanza dal Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale. Lo spagnolo adesso dovrà valutare questo nuovo problema fisico che rischia ... Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022) Colpo di scena negli ottavi di finale degli. Rafa, vincitore a Roma in dieci occasioni, esce di scena per mano del canadese, che per la prima volta in carriera batte lo spagnolo.ha accusato un problema fisico non ancora noto tra la fine del secondo set e l’inizio del 3°, dopo che aveva dominato il 1° per 6-1. Lo spagnolo sul 5-6 nel 2° set ha commesso tre errori gravi sul 30-0 a favore, finendo per perdere il parziale. Nel 3° set ha tenuto finché ha potuto, ma nel 6° game ha perso il servizio a 0, e da lì non c’è stato più niente da fare. Una brutta batosta per, a poco più di una settimana di distanza dal Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale. Lo spagnolo adesso dovrà valutare questo nuovo problema fisico che rischia ...

