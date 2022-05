Il ritiro di Chiellini obbliga la Juve al mercato | ecco il suo erede

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 12 maggio 2022) Adesso è davvero ufficiale ildi Giorgio, una delle grandi icone dellae sostituirlo non sarà per nulla facile. Lantus a giugno dovrà fare a meno dopo ben 17 anni di Giorgio, un addio che nessuno avrebbe mai voluto sentire, ma che purtroppo è parte integrante della carriera di ogni calciatore che non può in alcun modo essere eterno, per questo motivo non sarà per nulla facile trovare un giocatore che possa sostituirlo degnamente anche se le caratteristiche portano tutte a un nome ben preciso. Giorgiontus (Ansa Foto)Quando lantus acquistò dal Livorno Giorgioprobabilmente non si aspettava minimamente di poter trovare un giocatore così forte che sarebbe stato in grado di ...