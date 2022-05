I ricercatori della Sanità pubblica precari a vita. In 1.300 aspettano da anni. Ma la stabilizzazione è un miraggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Scontano una precarietà che raggiunge punte fino a 30 anni di anzianità con una media nazionale che oltrepassa i 10 anni di contratti atipici. Sono i ricercatori della Sanità pubblica in Italia. Un esercito di 1.300 persone che ora dicono basta. E se la stabilizzazione non dovesse arrivare sono pronti a imboccare le vie legali e a presentare ricorso anche in sede europea per denunciare la violazione della direttiva Ue 70/1999 in merito alla reiterazione pluridecennale dei contratti a termine. La stabilizzazione dei ricercatori della Sanità pubblica è un miraggio Questa sarà una settimana determinante per il futuro di questi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 12 maggio 2022) Scontano unaetà che raggiunge punte fino a 30di anzianità con una media nazionale che oltrepassa i 10di contratti atipici. Sono iin Italia. Un esercito di 1.300 persone che ora dicono basta. E se lanon dovesse arrivare sono pronti a imboccare le vie legali e a presentare ricorso anche in sede europea per denunciare la violazionedirettiva Ue 70/1999 in merito alla reiterazione pluridecennale dei contratti a termine. Ladeiè unQuesta sarà una settimana determinante per il futuro di questi ...

