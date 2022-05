I Am What I Am di Emma Muscat: testo e significato del brano di Malta (Di giovedì 12 maggio 2022) L'italiana Emma Muscat è stata scelta per rappresentare Malta all'Eurovision Song Contest 2022 con la canzone I Am What I Am. I Am What I Am: testo e significato della canzone che rappresenta Malta all’Eurovision Song Contest 2022 su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) L'italianaè stata scelta per rappresentareall'Eurovision Song Contest 2022 con la canzone I AmI Am. I AmI Am:della canzone che rappresentaall’Eurovision Song Contest 2022 su Donne Magazine.

Advertising

zazoomblog : I Am What I Am di Emma Muscat: testo e significato del brano di Malta - #Muscat: #testo #significato #brano - pensieripsyco : RT @repubblica: Emma Muscat, da 'Amici' all'Eurovision 2022 per Malta con 'I am what I am' - SouzaEluam : RT @repubblica: Emma Muscat, da 'Amici' all'Eurovision 2022 per Malta con 'I am what I am' - repubblica : Emma Muscat, da 'Amici' all'Eurovision 2022 per Malta con 'I am what I am' - JOHNVSON90s : MALTA ????: I Am What I Am - Emma Muscat Oddio questa canzone proprio alla Camp Rock per favore -