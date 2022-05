GPS seconda fascia: titolo di accesso deve essere in possesso entro 31 maggio 2022, data scadenza domanda (Di giovedì 12 maggio 2022) Le graduatorie provinciali per le supplenze saranno aggiornate entro il 31 maggio 2002: l'ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 disciplina la normativa per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Cosa sapere sulla presentazione delle domande per la seconda fascia delle Gps, la fascia in cui ci si inserisce con il solo titolo di studio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Le graduatorie provinciali per le supplenze saranno aggiornateil 312002: l'ordinanza n. 112 del 6disciplina la normativa per gli anni scolastici/23 e 2023/24. Cosa sapere sulla presentazione delle domande per ladelle Gps, lain cui ci si inserisce con il solodi studio. L'articolo .

orizzontescuola : GPS seconda fascia: titolo di accesso deve essere in possesso entro 31 maggio 2022, data scadenza domanda - orizzontescuola : Graduatorie GPS prima e seconda fascia, la DOMANDA su Istanze online: requisiti di accesso infanzia primaria, secon… - kgbworl : @Eugene_Todd @tass_agency Le armi e l’esercito russo sono medioevali. Lo sai che comunicano in chiaro? Che i mezzi… - ProDocente : Graduatorie GPS SOSTEGNO: chi può inserirsi in prima e seconda fascia e TABELLA titoli - orizzontescuola : Graduatorie GPS SOSTEGNO: chi può inserirsi in prima e seconda fascia e TABELLA titoli -