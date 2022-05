Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare su Var in Serie C' (Di giovedì 12 maggio 2022) "Siamo Orgogliosi di poter contare, anche noi, sull'utilizzo del Var. Ringraziamo il presidente della Figc, Gabriele Gravina; il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange; il designatore arbitrale, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) "Siamodi, anche noi, sull'utilizzo del Var. Ringraziamo il presidente della Figc, Gabriele Gravina; il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange; il designatore arbitrale, ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare sul VAR in Serie C' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare sul VAR in Serie C' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare sul VAR in Serie C' - napolimagazine : LEGA PRO - Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare sul VAR in Serie C' - apetrazzuolo : LEGA PRO - Ghirelli: 'Orgogliosi di poter contare sul VAR in Serie C' -