Germania, chiuse due scuole per “possibile attentato nazista”. Nella casa di un 16enne dieci pipe bomb e armi da taglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Due scuole sono state chiuse Nella città tedesca di Essen per “evitare un possibile attentato nazista“: lo ha dichiarato Joachim Stamp, vicepresidente del Land del Nordreno-Vestfalia, dopo che il commando speciale della polizia tedesca Sek ha trovato ordigni artigianali (oltre dieci pipe bomb, di cui una imbottita di chiodi) e armi da taglio Nella soffitta della casa di un 16enne, che si ipotizza possa aver pianificato un attentato nei due istituti. Il ragazzo frequenta una delle due scuole chiuse, l’istituto ginnasiale Don Bosco, che ospita circa 800 studenti. Nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Duesono statecittà tedesca di Essen per “evitare un“: lo ha dichiarato Joachim Stamp, vicepresidente del Land del Nordreno-Vestfalia, dopo che il commando speciale della polizia tedesca Sek ha trovato ordigni artigianali (oltre, di cui una imbottita di chiodi) edasoffitta delladi un, che si ipotizza possa aver pianificato unnei due istituti. Il ragazzo frequenta una delle due, l’istituto ginnasiale Don Bosco, che ospita circa 800 studenti....

