Eurovision 2022: il covid non ferma Il Volo, sul palco grazie alla tecnologia (Di giovedì 12 maggio 2022) Il covid si è abbattuto anche sull'Eurovision Song Contest 2022 e, in particolare, su uno dei cantanti de Il Volo. L'esibizione del trio vocale a Torino, in qualità di ospiti, è stata quindi messa a rischio. Il baritono Gianluca Ginoble infatti è risultato positivo al virus, ma questo non è bastato a fermare la presenza del gruppo al festival. La partecipazione dei ragazzi è quindi attesa per la seconda semifinale, in onda il 12 maggio su Rai 1. Come comunicato da Claudio Fasulo in una conferenza stampa congiunta RAI ed EBU al Pala Olimpico di Torino, infatti, Il Volo si esibisce comunque,

