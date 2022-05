Donnarumma: «Resto al Psg, non ci sarà concorrenza con Navas: il club farà delle scelte» (Di giovedì 12 maggio 2022) Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gigio Donnarumma ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Afp. «Voglio rimanere al Psg», ha detto. «Sono molto felice per il mio primo scudetto, è il mio primo trofeo con la maglia del Paris Saint-Germain. Sono molto orgoglioso di appartenere a questo club, molto ambizioso, che punta sempre più in alto. Quando sono arrivato non ho avvertito la pressione derivante dall’Europeo, anche se non è stato facilissimo ambientarmi». Gigio ha parlato della sua stagione e della concorrenza con Navas. «Non è stata una stagione facile, so di poter fare di più, ho giocato metà della partite e non ho potuto dare il massimo. In concorrenza con Navas anche l’anno prossimo? No, credo proprio che non andrà cosi. Il club farà ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Il portiere del Psg e della Nazionale italiana Gigioha rilasciato alcune dichiarazioni all’Afp. «Voglio rimanere al Psg», ha detto. «Sono molto felice per il mio primo scudetto, è il mio primo trofeo con la maglia del Paris Saint-Germain. Sono molto orgoglioso di appartenere a questo, molto ambizioso, che punta sempre più in alto. Quando sono arrivato non ho avvertito la pressione derivante dall’Europeo, anche se non è stato facilissimo ambientarmi». Gigio ha parlato della sua stagione e dellacon. «Non è stata una stagione facile, so di poter fare di più, ho giocato metà della partite e non ho potuto dare il massimo. Inconanche l’anno prossimo? No, credo proprio che non andrà cosi. Il...

