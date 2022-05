Ci voleva l’Eurovision per avere uno spettacolo che finisse a un’ora decente

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 maggio 2022) La più grande ostinazione degli italiani non è quella a non pagare le tasse. Non è quella a farsi fare falsi certificati di malattia, d’invalidità, di gravidanza a rischio. Non è quella a parcheggiare in doppia fila. Non è quella a credere che tutti quelli che fanno più carriera di loro siano raccomandati. La più grande ostinazione degli italiani è quella a ritenere normale che le prime serate televisive durino quattro ore. Non è sempre stato così, noi vegliarde ce lo ricordiamo. Ho imparato metà dell’inglese che so (la metà che non ho imparato da Deejay Television) dalle rassegne cinematografiche di seconda serata di Rai 3, le domeniche in cui mandavano in onda Howard Hawks. Sì, c’è stato un tempo (un secolo fa) in cui la tv pubblica mandava i film degli anni Trenta sottotitolati, in seconda serata, e la seconda serata iniziava alle dieci e mezza. Era un altro secolo, certo. Un secolo ...