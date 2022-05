Boxe femminile, Giordana Sorrentino si qualifica agli ottavi dei Mondiali: debutto vincente contro Mohamed (Di giovedì 12 maggio 2022) Giordana Sorrentino debutta in maniera trionfale ai Mondiali 2022 di Boxe femminile. L’azzurra ha sconfitto nettamente l’egiziana Eman Faraj Hussein Mohamed, imponendosi con uno schiacciante verdetto unanime (5-0) al termine di un incontro dominato dall’inizio alla fine. La 22enne ha così staccato il biglietto per gli ottavi di finale della categoria fino a 50 kg, ricordiamo che il torneo riservato ai mosca leggeri è presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno ammesse anche atlete della 48 kg). La nostra portacolori si è ben destreggiata sul ring di Istanbul (Turchia), offrendo una prestazione di rilievo dal punto di vista tecnico, accompagnata da buona agilità e da alcuni colpi precisi, che non hanno lasciato scampo alla modesta atleta ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)debutta in maniera trionfale ai2022 di. L’azzurra ha sconfitto nettamente l’egiziana Eman Faraj Hussein, imponendosi con uno schiacciante verdetto unanime (5-0) al termine di un indominato dall’inizio alla fine. La 22enne ha così staccato il biglietto per glidi finale della categoria fino a 50 kg, ricordiamo che il torneo riservato ai mosca leggeri è presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno ammesse anche atlete della 48 kg). La nostra portacolori si è ben destreggiata sul ring di Istanbul (Turchia), offrendo una prestazione di rilievo dal punto di vista tecnico, accompagnata da buona agilità e da alcuni colpi precisi, che non hanno lasciato scampo alla modesta atleta ...

