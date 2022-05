Beautiful anticipazioni 21 maggio 2022, Wyatt chiede a Flo di sposarlo (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata di Beautiful in onda sabato 21 maggio 2022 Wyatt rivelerà a Liam di avere intenzione di chiedere a Flo di sposarlo, emozionando non poco il fratello, felice per quello che sarà il loro futuro. Intanto la giovane Fulton sta vivendo un momento magico, però teme di fare un torto alla madre accettando la proposta delle zie di cambiare cognome e di prendere quello di suo padre, diventando anche di fatto una Logan. Ma Shauna le dice che è giusto che sia così e alla fine la ragazza accetta. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 13:40 circa e alla stessa ora in streaming su Mediaset Infinity. Isola dei Famosi, il retroscena: “Ilary e Alvin non si sopportano più” Chi segue il reality show ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022) Nella puntata diin onda sabato 21rivelerà a Liam di avere intenzione dire a Flo di, emozionando non poco il fratello, felice per quello che sarà il loro futuro. Intanto la giovane Fulton sta vivendo un momento magico, però teme di fare un torto alla madre accettando la proposta delle zie di cambiare cognome e di prendere quello di suo padre, diventando anche di fatto una Logan. Ma Shauna le dice che è giusto che sia così e alla fine la ragazza accetta. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 13:40 circa e alla stessa ora in streaming su Mediaset Infinity. Isola dei Famosi, il retroscena: “Ilary e Alvin non si sopportano più” Chi segue il reality show ...

