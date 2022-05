Battlefield | il prossimo episodio potrebbe arrivare nel 2024

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ildella seriesembrerebbe essere in arrivo tra due anni: gli insider invitano a segnare ilsui calendari Così come George Orwell scrisse 1984 nel 1948, lo scambio di cifre ora ci riporta alla mente2042 e il modo in cui il, stando agli insider, sembri previsto per il. L’ultimogenito della saga risale allo scorso novembre, ma le numerose patch che sono seguite non hanno proprio risolto tutti i problemi. L’amministratore delegato di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha recentemente parlato di una visione a lungo termine per questo titolo. Wilson ha anche tessuto le lodi del nuovo iter di sviluppo. Ad occuparsi del franchise, infatti, è ora Vince Zampella. Il...