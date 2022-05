Batterio nelle pizze Buitoni "Fraich’Up", aperta inchiesta sulla morte di due bimbi in Francia (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tribunale di Parigi ha aperto un fascicolo per le gravi intossicazioni alimentari che hanno colpito decine di bambini, uccidendone 2 , probabilmente legate alla presenza del Batterio «escherichia coli»... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 12 maggio 2022) Il tribunale di Parigi ha aperto un fascicolo per le gravi intossicazioni alimentari che hanno colpito decine di bambini, uccidendone 2 , probabilmente legate alla presenza del«escherichia coli»...

