(Di giovedì 12 maggio 2022) E'iltrovato tre settimane fa da alcuni rocciatori in unaai piedi di una parete in. I resti umani appartengono a un ladro in fuga. Il decesso - così le ...

Advertising

aujourdtaek : comunque aver rivisto questo alla tv mi ha finalmente fatto realizzare perché confondo l’austria per la svizzera qu… -

Agenzia ANSA

E'il giallo dello scheletro trovato tre settimane fa da alcuni rocciatori in una tenda ai piedi di una parete in Tirolo. I resti umani appartengono a un ladro in fuga. Il decesso - così le ...Li abbiamo provati in vista delle piste più esigenti sui freni come l'e Motegi. Il tema principale, però, ovvero la velocità di punta, non è ancora stato'. Franco Morbidelli : 'Ho ... Austria:risolto il giallo dello scheletro in tenda in Tirolo - Mondo (ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - E' risolto il giallo dello scheletro trovato tre settimane fa da alcuni rocciatori in una tenda ai piedi di una parete ...