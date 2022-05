Amici 21: Luigi e Alex firmano con la casa discografica del figlio di Maria De Filippi e 2 ex allievi (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tante emozioni e colpi di scena, Amici, il celebre e longevo talent condotto da Maria de Filippi sta per volgere al termine. L’attesissima e ultima puntata della trasmissione andrà in onda domenica 15 maggio su Canale 5 e sancirà il vintore di quest’edizione. Leggi anche: Serale Amici 21, chi è stato eliminato sabato 7 maggio: chi è in finale e quando va in onda la prossima puntata Amici 21: chi sono i finalisti Per quanto riguarda la danza, i finalisti di questa edizioni di Amici sono Michele Esposito (danza classica) e Serena Carella (ballerina di modern). Invece, per quel che riguarda il canto i ragazzi arrivati in finale sono: Alex, Luigi, Albe e Sissi Cesana. Nonostante il vincitore debba ancora essere decretato, i cantanti in gara hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo tante emozioni e colpi di scena,, il celebre e longevo talent condotto dadesta per volgere al termine. L’attesissima e ultima puntata della trasmissione andrà in onda domenica 15 maggio su Canale 5 e sancirà il vintore di quest’edizione. Leggi anche: Serale21, chi è stato eliminato sabato 7 maggio: chi è in finale e quando va in onda la prossima puntata21: chi sono i finalisti Per quanto riguarda la danza, i finalisti di questa edizioni disono Michele Esposito (danza classica) e Serena Carella (ballerina di modern). Invece, per quel che riguarda il canto i ragazzi arrivati in finale sono:, Albe e Sissi Cesana. Nonostante il vincitore debba ancora essere decretato, i cantanti in gara hanno ...

Advertising

teatrolafenice : Agli amici della @reggiadicaserta oggi il nostro augurio di Bellezza, chè da un'idea di Luigi Vanvitelli (nato oggi… - sanna_giusy : @yoonminvoices State calme...Sissi era già con Sugar... Ma sinceramente chi di voi prima di Amici la conosceva tram… - vincentperez95 : RT @persainunmare: qui do ragione a Giordana per quanto sia rischioso perché è un progetto nuovo, di sicuro sanno il fatto suo e poi è fina… - CorriereCitta : Amici 21: Luigi e Alex firmano con la casa discografica del figlio di Maria De Filippi e 2 ex allievi - persainunmare : qui do ragione a Giordana per quanto sia rischioso perché è un progetto nuovo, di sicuro sanno il fatto suo e poi è… -