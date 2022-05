Ajax, trovato il sostituto di Ten Hag: è Alfred Schreuder dal Club Brugge (Di giovedì 12 maggio 2022) I lancieri hanno trovato il sostituto di Ten Hag: si tratta di Alfred Schreuder, che ha firmato un biennio con opzione per il terzo anno Dopo la vittoria del campionato, è tempo per l’Ajax di pensare al futuro. Partito Ten Hag verso il Manchester United, i lancieri hanno trovato il suo sostituto. Si tratta di Alfred Schreuder, allenatore olandese classe ’72 che arriva dal Club Brugge è che siederà sulla panchina dell’Ajax per due anni, con opzione sul terzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) I lancieri hannoildi Ten Hag: si tratta di, che ha firmato un biennio con opzione per il terzo anno Dopo la vittoria del campionato, è tempo per l’di pensare al futuro. Partito Ten Hag verso il Manchester United, i lancieri hannoil suo. Si tratta di, allenatore olandese classe ’72 che arriva dalè che siederà sulla panchina dell’per due anni, con opzione sul terzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

