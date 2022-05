A Vitulano tornano i festeggiamenti di San Menna | in piazza il concerto di Giusy Ferreri

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Saràl’ospite d’onore della festa di SanEremita di. La nota cantautrice sarà protagonista di unil prossimo 7 Giugno inSS. Trinità alle ore 22. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ridunque idel santo protettore della Valle Vitulanese. Le celebrazioni, per lo più religiose, si terranno da sabato 4 giugno a martedì 7 giugno: dagli spettacoli teatrali alla musica popolare, passando per la messa e la processione del Santo Patrono,tutti i tradizionali appuntamenti legati alla festa. Il programma completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

