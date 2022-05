A Donald Trump conviene davvero tornare su Twitter? (Di giovedì 12 maggio 2022) Non appena diventerà il nuovo proprietario di Twitter – se lo diventerà mai – Elon Musk vorrebbe riportare nella piattaforma l’esiliato per eccellenza, Donald Trump. Lo ha annunciato durante un evento organizzato dal Financial Times dedicato al mercato automobilistico, senza troppe sorprese. Se infatti la mission numero uno dell’imprenditore sudafricano è quella di rendere il social network un posto più libero dove ciascun utente possa twittare senza freni, è impossibile non pensare a Trump. Ma allo stesso modo è altamente plausibile che l’ex presidente apprezzi l’offerta, ringrazi per il pensiero e poi la rifiuti. Sicuramente avrà provato piacere nell’ascoltare Musk affermare che la sua cacciata da Twitter – e poi da Facebook e Youtube – per i fatti di Capitol Hill altro non è stata che un grande ... Leggi su formiche (Di giovedì 12 maggio 2022) Non appena diventerà il nuovo proprietario di– se lo diventerà mai – Elon Musk vorrebbe riportare nella piattaforma l’esiliato per eccellenza,. Lo ha annunciato durante un evento organizzato dal Financial Times dedicato al mercato automobilistico, senza troppe sorprese. Se infatti la mission numero uno dell’imprenditore sudafricano è quella di rendere il social network un posto più libero dove ciascun utente possa twittare senza freni, è impossibile non pensare a. Ma allo stesso modo è altamente plausibile che l’ex presidente apprezzi l’offerta, ringrazi per il pensiero e poi la rifiuti. Sicuramente avrà provato piacere nell’ascoltare Musk affermare che la sua cacciata da– e poi da Facebook e Youtube – per i fatti di Capitol Hill altro non è stata che un grande ...

