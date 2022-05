Una Vita anticipazioni: José indaga su di lui (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una Vita anticipazioni, José indaga su di lui: il Dominguez decide di andare avanti, ecco cosa succede nella soap di Canale 5. Come sempre, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Una Vita, in onda come al solito su Canale 5 dopo Beautiful, a partire dalle 14.10; Natalia è ancora in carcere mentre Genoveva cerca di far ragionare Aurelio e lo inVita a scusarsi con Marcos per continuare a portare avanti i loro piani. José comincia ad indagare, ecco cosa succede nella soap.Ignaro di tutto, il Bacigalupe è pronto a chiudere Anabel in convento per qualche giorno, in risposta alla sua continua insolenza; José invece indaga su di lui, ecco cosa succede. Una ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unasu di lui: il Dominguez decide di andare avanti, ecco cosa succede nella soap di Canale 5. Come sempre, anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata di Una, in onda come al solito su Canale 5 dopo Beautiful, a partire dalle 14.10; Natalia è ancora in carcere mentre Genoveva cerca di far ragionare Aurelio e lo ina scusarsi con Marcos per continuare a portare avanti i loro piani.comincia adre, ecco cosa succede nella soap.Ignaro di tutto, il Bacigalupe è pronto a chiudere Anabel in convento per qualche giorno, in risposta alla sua continua insolenza;invecesu di lui, ecco cosa succede. Una ...

