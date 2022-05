Suap Sue | Miceli interroga Mastella | “70mila euro per un servizio che potevamo avere gratis | perché?”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Il Comune di Benevento ha deciso di spendere settantamilaper affidare a una società privata unche la Camera di Commercio fornisce gratuitamente. Quali le valutazioni tecniche che hanno spinto palazzo Mosti a compiere questa scelta?” – a chiederlo, con unazione a risposta scritta e orale indirizzata al sindaco, è il capogruppo di ‘Città Aperta’ Angelo. “Il 6 dicembre scorso – spiega– con determina dirigenziale veniva indetta la procedura negoziata senza bando per la “Fornitura di un sistema software per la presentazione online delle pratiche relative all’edilizia, alle autorizzazioni sismiche e alle attività produttive del Comune di Benevento e la gestione del relativo back office, e dei servizi di integrazione con i sistemi in uso e ...

La flessibilità e la snellezza sono le prerogative, per andare incontro alle aspettative ed ... Casieri, responsabile sia dell'Urbanistica che del SUAP, in collaborazione con gli Assessori coinvolti ... Le novità questa volta riguardano lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE) e sono rivolte alle attività rumorose temporanee (cantieri e ... Edilizia: semplificazioni per SUAP e SUE entro il 2024 La novità rientra nel progetto di digitalizzazione «Bassa Romagna Smart» e interessa sia i cantieri stradali, sia le manifestazioni temporanee ... L'amministrazione comunale ha deciso l'adesione dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) al portale ImpresaInUnGiorno. Gli uffici si sono do ...