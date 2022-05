Roma, Mkhitaryan è l’uomo delle finali: contro il Feyenoord vuole esserci (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il trequartista della Roma Mkhitaryan sta recuperando dall’infortunio muscolare e ha messo nel mirino la finale di Conference League contro il Feyenoord Henrikh Mkhitaryan mette nel mirino la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’armeno sta recuperando dall’infortunio muscolare e le intenzioni del club giallorosso sarebbero quelle di metterlo in piedi qualche giorno prima della sfida di Tirana, magari mandandolo in campo per una manciata di minuti anche con il Torino. In carriera Mkhitaryan ha disputato 16 finali, vincendone 10 e perdendone 6. È quindi l’uomo di grande esperienza di cui ha bisogno Mourinho. La Roma farà allora di tutto per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il trequartista dellasta recuperando dall’infortunio muscolare e ha messo nel mirino la finale di Conference LeagueilHenrikhmette nel mirino la finale di Conference League tra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’armeno sta recuperando dall’infortunio muscolare e le intenzioni del club giallorosso sarebbero quelle di metterlo in piedi qualche giorno prima della sfida di Tirana, magari mandandolo in campo per una manciata di minuti anche con il Torino. In carrieraha disputato 16, vincendone 10 e perdendone 6. È quindidi grande esperienza di cui ha bisogno Mourinho. Lafarà allora di tutto per ...

Advertising

VoceGiallorossa : ???? Mkhitaryan ok per la finale, la Roma vorrebbe fargli giocare qualche minuto contro il Torino #ASRoma - siamo_la_Roma : ???La promessa di #Mkhitaryan: 'In finale ci sarò' ???? L'armeno sta lavorando per rientrare a #Tirana ?? A che punto è… - restyle44 : Una analisi tecnica. La Roma sta soffrendo molto la mancanza di #Mkhitaryan, giocatore fondamentale nel gioco della… - EfraimIskandar : @ANDRYFANE @PerSaturno @FGiallorossa @edoardismo Cito fonti tue: - soralhellas : @lucagenoves @DAZN_IT Abbi pazienza ma Volpi ha da dare spiegazioni tanto a Salerno quanto a Roma, visto che non ha… -