Report allenamento Napoli, sorride Spalletti: due azzurri tornano a lavorare in gruppo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno per preparare il match di domenica contro il Genoa, ultima gara casalinga della stagione. Questo il Report pubblicato dalla società: due giocatori azzurri sono tornati a lavorare in gruppo. Spalletti allenamento Napoli – FOTO: SSC Napoli "La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo".

